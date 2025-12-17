Masaj salonlarında fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Edirne'de polis ekiplerince masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren 5 masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, işletmelerde müşteri olarak gelen şahıslara fuhuş amaçlı teklifler yapıldığı, fuhuş için yer temin edildiği ve aracılık yoluyla haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 12 Aralık 2025 tarihinde 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

İşletmelerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cinsel içerikli ürünler ile randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu. Ayrıca bazı masaj salonlarında gizli bölmeler bulunduğu ve denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında 42 kişinin mağduriyet durumu ile fuhşa teşvik edilip edilmediklerine ilişkin ifadelerinin alındığı öğrenildi. - EDİRNE