Keşan'da çatı yangını
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan tek bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
