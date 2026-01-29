Haberler

Keşan'da çatı yangını

Keşan'da çatı yangını
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan tek bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
