Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Elektrikli Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de Elektrikli Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilin elektrikli motosiklet ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen E.S. idaresindeki otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü C.O. ve yanında yolcu olarak bulunan Ü.E.T. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve 4 saat sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKANT ŞÜKRÜ DOĞAN - 3.Sayfa
Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı

 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak! 'Kırbaç gibi vurmuş'

Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak! "Kırbaç gibi vurmuş"
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Ekim Nilüfer, Karacabey, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TBMM ne zaman açılacak? TBMM 2024 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı 1 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 30 Eylül 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 20 bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Ekim Ereğli, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? AUZEF sınav merkezi tercihi ve seçimi! AUZEF sınav merkezi değişikliği nereden yapılır? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef yağlama tarifi! En güzel yağlama tarifi! Kayseri yağlama tarifi nasıl yapılır? Kayseri yağlama için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });