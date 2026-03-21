Virajı alamayan araç bariyerlere çıktı
Edirne'de Kapıkule yolu üzerinde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı yönünden Edirne kent merkezine doğru ilerleyen 34 KFF 255 plakalı araç, virajı alamayarak yan korkuluklara çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı