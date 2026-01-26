Edirne'de depo yangını büyümeden söndürüldü

Edirne'de bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Medrese Alibey Mahallesi Araplar Caddesi üzerinde bir evin bahçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın, bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Depodaki malzemelerin zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE