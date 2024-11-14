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Edirne'de Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yapıldak köyünde meydana gelen yangında M.Ç'ye ait ev tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yapıldak köyündeki bir evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Yapıldak köyündeki M.Ç'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Kontrol altına alınan yangın söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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