Edirne'de çatıda mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Edirne'de bir evin çatısına çıkan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Nişancıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. isimli şahsın tek katlı bir evin çatısına çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, şahsı çatıdan indirmek için ikna çalışmalarına başladı. Ekipler, uygun anı değerlendirerek şahsa müdahale etti ve güvenli şekilde çatıdan indirdi. R.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı