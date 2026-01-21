Haberler

Aşırı hız ve gizli buzlanma nedeniyle otomobil tarlaya uçtu

Edirne'nin Uzunköprü ile Keşan ilçeleri arasında meydana gelen trafik kazasında, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ile Keşan ilçeleri arasındaki kara yolda sabah erken saatlerde otomobilin sulama kanalını aşıp tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yollarda gizli buzlanma oluştu. Buzlanma ve aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 FC 780 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrolden çıkan aracıyla yaklaşık 10 metrelik sulama kanalını aşarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölge trafik ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Yetkililer, sürücüleri özellikle sabah erken saatlerde gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı. - EDİRNE

