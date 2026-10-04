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Edirne'de Büyükdöllük köyü yolunda traktörle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Edirne'de Büyükdöllük köyü yolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Büyükdöllük köyü yolunda A.E. idaresindeki 22 AE 783 plakalı traktör ile M.İ. yönetimindeki 22 AU 893 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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