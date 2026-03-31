Edirne'de bozuk yollar sürücüleri ve yayaları canından bezdirdi

Edirne'de kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda bulunan bozuk yollar vatandaşların tepkisine neden oluyor. Özellikle çukurlar ve yol yüzeyindeki deformasyonlar, araç sürücülerini zor durumda bırakırken yayalar için de risk oluşturuyor. Bozuk yollar nedeniyle araçların zarar gördüğünü belirten sürücüler, yollarda ilerlerken sık sık yavaşlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Sürücüler, bozuk yollar sebebiyle araçların ön takımlarının bozulduğunu ve sürekli tamir için sanayiye gittiklerini belirtti. Yayalar ise özellikle yağışlı havalarda su birikintileri ve bozuk zemin nedeniyle yürümekte güçlük yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, yaşanan sorunların bir an önce giderilmesi ve yolların bakımının yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı