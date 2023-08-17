Edirne'de Bir Apartmanda Ölü Bulundu

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine polis ekipleri harekete geçti. Daireye giren polis ekipleri, 48 yaşındaki Doğan Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de bir apartmanda yayılan kötü koku üzerine daireye giren polis ekipleri, 1 kişiyi ölü olarak buldu.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi Eski TOKİ konutlarında bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleriyle birlikte kokunun yayıldığı daireye giren polis ekipleri, 48 yaşındaki Doğan Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Evinde yalnız yaşadığı ve 4 gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Doğan Erol'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE