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Edirne'de 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Edirne'de 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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Edirne'de bekçilerin durdurduğu araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı, kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede gözaltına alındı.

Edirne'de bekçilerin dikkati sayesinde durdurulan araçta 24 düzensiz göçmen yakalanırken, aracı bırakarak kaçmaya çalışan göçmen kaçakçılığı şüphelisi kısa sürede gözaltına alındı.

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi mevkiinde devriye görevini sürdüren bekçiler, şüphe üzerine E.U. idaresindeki aracı durdurmak istedi. Bekçileri fark eden sürücü, minibüsü yol kenarında bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücü gözaltına alınırken, araçta yapılan kontrolde 22 Afganistan ve 2 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler arasında 7 kadın ve 6 çocuğun bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolleri ile emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi E.U. hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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