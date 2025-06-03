Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimleri Yapıldı

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimleri Yapıldı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirerek sürücüleri durdurup araçları detaylı bir şekilde kontrol etti. Denetimlere özel harekat polisi de katıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin bir çok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen noktalarda araç sürücülerini tek tek durdurdu. Araçların bagajlarında detaylı arama yapan ekipler, sürücü ve vatandaşlara GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de çevre güvenliği aldığı denetimlerde, çok sayıda araç ve vatandaş kontrol edildi. Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da, denetim çalışmalarını yerinde inceledi vatandaşlarla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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