Edirne'de apartman dairesinde korkutan yangın

Edirne'de apartman dairesinde korkutan yangın
Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla kurtardı.

Edirne'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden olurken, binada muhsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Edirne'de Barutluk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kader K.'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak apartmanı tahliye etti.

Yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan yan dairedeki vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak güvenli alana alındı. Yangın çıkan dairede mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da ekiplerden bilgi aldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
