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Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren oğul adliyeye sevk edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan kan donduran cinayette, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir oğul, annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından oğul, polise giderek suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan oğul adliyeye sevk edildi.