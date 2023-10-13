Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren oğul adliyeye sevk edildi
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan kan donduran cinayette, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir oğul, annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından oğul, polise giderek suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan oğul adliyeye sevk edildi.
Edirne'de yaşanan kan donduran cinayette annesini defalarca bıçaklayarak öldüren oğlu adliyeye sevk edildi.
Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Safir Bloklarındaki bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., gece saatlerinde cinnet geçirerek annesi Bahriye Ş.'yi bıçaklayıp öldürdü. B.Ş.'nin annesi Bahriye Ş.'yi defalarca bıçakladığı ve öğrenildi.
Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde başında bekleyen B. Ş. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek suçunu itiraf etti.
Emniyetteki ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi B.Ş., polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli B.Ş.'nin verdiği adrese giden polisler, anne Bahriye Ş'yi kanlar içinde gördü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 67 yaşındaki yaşlı kadının kan kaybından hayatının kaybettiğini tespit etti.
32 yaşındaki oğlu tarafından aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadın Bahriye Ş., Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan 32 yaşındaki oğul B. Ş., hastanede sağlık kontrolünün ardından Uzunköprü Hükümet Konağı'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE