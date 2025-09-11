Haberler

Edirne'de Aile Faciası: 4 Yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir ailenin ferdi psikolojik sorunları nedeniyle yemek sonrası siyanür kullandığını iddia ederek korku ve panik oluşturdu. Olay sonucunda anne, baba ve iki kardeş yaralandı, evde yangın çıktı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşanan korkunç aile faciasında 4 kişi yaralandı.

Olay, Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi. Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.

O.Ç. daha sonra kapıları kilitleyerek ailesinin üzerine saldırdı. Önce banyoda bulunan abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakladı. annesi Ş.Ç.'ye de baltayla saldırarak ağır yaraladı. O.Ç, evi de ateşe verdi. Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı.

Korkunç olayda, anne, baba, iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
