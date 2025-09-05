Haberler

Edirne'de Ağaç Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Edirne'de Ağaç Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu 25 yaşındaki Kahraman Demirkıran hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Demirkıran (25), kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, genç adamı ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Demirkıran kurtarılamadı.

Demirkıran'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi. - EDİRNE

