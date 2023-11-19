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Edirne'de 8 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada esrar buldu ve ev sahibini gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.