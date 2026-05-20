Haberler

Kapıkule'de 760 kilo kaçak midye ele geçirildi

Kapıkule'de 760 kilo kaçak midye ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 760 kilogram akivades midyesi ele geçirildi, şüphelilere 1,5 milyon lira ceza kesildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 760 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde yabancı plakalı bir araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram akivades midyesi ele geçirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında midyelere eli konurken, yabancı uyruklu şahıslara yaklaşık 1,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Canlı olduğu belirlenen midyeler doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. El konulan araç mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemleri kapsamında yediemin otoparkına çekildi. Tıbbi sülükler ise hastalık riski nedeniyle karantinaya alındı.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yasa dışı su ürünleri ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fenomenden kötü haber! Sağlıksız yaşam pahalıya patladı
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak