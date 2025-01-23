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Edirne'de 5 Metreden Düşen Otomobilin Sürücüsü Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtuldu

Edirne'de 5 Metreden Düşen Otomobilin Sürücüsü Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtuldu
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Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde, 5 metre yükseklikten devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü N.K., sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve tedaviye ihtiyaç duymadığını söyledi.

Edirne'de 5 metre yükseklikten yolun kenarına uçarak yan devrilen otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi Maslahattin Caddesi'nde seyreden kadın sürücü N.K'nın kullandığı 22 EF 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik yükseklikten yolun kenarına uçarak yan devrildi.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi.

Emniyet kemeri takmanın önemine değinen sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğunu söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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