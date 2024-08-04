Edirne'de 36 düzensiz kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Edirne'den yasa dışı yolardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Avrupa'ya iyi bir yaşam umudu ile yola çıkan düzensiz kaçak göçmenler Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sınırı geçemeden yakalandı. Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 27 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni ile Edirne TEM Otoyolu gişelerinde 4 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Ayrıca, Edirne'ye bağlı Bosnaköy'de de 5 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE