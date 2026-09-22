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Edirne'de 325 bin liralık hırsızlıkta iki kadın şüpheli Bulgaristan uyruklu çıktı

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Edirne'de 325 bin liralık hırsızlıkta iki kadın şüpheli Bulgaristan uyruklu çıktı
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Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki iki iş yerinden 325 bin lira değerinde altın ve güneş gözlüğü çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Bulgaristan uyruklu iki kadın olduğunu tespit etti; yakalama çalışması başlatıldı.

Edirne'de 325 bin lira değerinde altın ve güneş gözlüğü çalan şüphelilerin Bulgaristan uyruklu olduğu tespit edildi.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki iş yeri sahibi iş yerlerinden hırsızlık yapıldığını fark ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Bulgaristan uyruklu R.N.N. (27) ve N.N.I. (32) isimli iki kadın olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kuyumcudan 300 bin TL değerinde altın, gözlükçüden ise 25 bin TL değerinde güneş gözlüğü çaldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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