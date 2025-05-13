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Edirne'de 30 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Gülden Coni'nin Cinayet Davasında Şok İddialar

Edirne'de 30 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Gülden Coni'nin Cinayet Davasında Şok İddialar
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Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni, eski sevgilisi E.A. tarafından 30 kez bıçaklanarak öldürüldü. İddianamede sanığın cezaevinde koğuş ağası olmayı hedeflediği ve olaydan sonraki mesajlaşmaları yer aldı.

30 bıçak darbesiyle öldürülen Gülden Coni için sanık: "Cezaevinde koğuş ağası olacağım"

EDİRNE - Edirne'de eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin, üçü öldürücü nitelikte olmakla birlikte 30 kez bıçaklandığı iddianameye yansıdı.

Edirne'de 05 Nisan 2025'te yaşanan kan dondurucu cinayetin iddianamesi Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Gülden Coni'nin eski sevgilisi E.Atarafından üçü öldürücü nitelikte olmakla birlikte 30 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

Cinayetin ardından Gülden'in cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtığı ve eve giderek kıyafetlerini değiştirip ardından çalıştığı kuaföre gidip saatlerce çalıştığı belirtilen iddianamede, olayın şüphelisi E.A'nın cinayeti arkadaşlarına anlattığı ve olayın ihbar üzerine gün yüzüne çıktığı belirtildi.

Cinayet zanlısının yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazıp arkadaşlarından iç çamaşırı istediği, zanlının mesajlarına arkadaşlarının da 'Paran var mı?' diye cevap verdiği yazışmalar da iddianamede yer aldı.

İddianamede, cinayetin ardından tutuklanan E.A'nın "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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