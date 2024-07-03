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Edirne'de 282 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı

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Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde son bir hafta içerisinde 282 düzensiz kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatörler ise Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Edirne'de son bir hafta içerisinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 282 düzensiz kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde son 1 hafta içerisinde 282 düzensiz kaçak göçmen, 5 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 4 araç yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan şüpheli 5 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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