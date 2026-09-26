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Edirne'de 2 adrese düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu ve para ele geçirildi

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Edirne'de 2 adrese düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu ve para ele geçirildi
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Edirne'de narkotik ekiplerinin 2 adrese düzenlediği operasyonda 650 gram skunk, 81,84 gram kokain, 70 bin 120 lira ve hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca fişeklenmiş uyuşturucu ve steroidler bulunurken, 4 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı.

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 adreste arama yapıldı. Aramalarda skunk ve kokainin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, altın ve hassas teraziler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 650 gram skunk, 81,84 gram kokain, satışa hazır şekilde fişeklenmiş 16 parça halinde 230,33 gram skunk ve 14 parça halinde 10,51 gram kokain ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 çalışır vaziyette hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira, 2 adet 22 ayar 2 gram altın, 8 steroid iğnesi ve 160 steroid hap bulundu.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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