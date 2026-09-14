Edirne’de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı