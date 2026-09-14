Haberler

Edirne’de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız

Olanlara Acun bile inanamıyor: Şu anda rüyadayız
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi

Kritik davada ara karar çıktı: 8 tutuklu sanıktan 6'sı tahliye oldu
Sabiha Gökçen'de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı

Bu kadarı fırsatçılık! Bir şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı
Ankara'nın altından deniz canlısı çıktı! 66 milyon yıllık gizem

Ankara'da deniz varmış!
Gaziantep FK'li Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'nin kadro yapısına eleştiri

Söylediklerini Aziz başkan duymasın
İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerine 2 bin 800 tane el dedektörü dağıttık

Okullarda yeni dönem! 3 bine yakın dağıtıldı