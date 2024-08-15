Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Anzak Koyu Yoluna İndi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor. Alevler Anzak Koyu yoluna indi.

Yangın saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesi yakınlarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 8 uçak, 12 helikopter ile karadan ise 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediliyor.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

Devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı ) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu.

Rüzgarın etkisiyle ilerlemesini sürdüren yangında alevler Anzak Koyu yoluna indi. - ÇANAKKALE