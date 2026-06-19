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Eceabat'ta ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Eceabat'ta ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eceabat ilçesinde saat 10.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karardan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın yangına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Eceabat ilçesi Behramlı köyü kırsalında zirai alanda başlayan yangına 5 helikopter, 2 uçak, 2 itfaiye, 23 arazöz ile müdahale edilmiştir. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği bugünlerde vatandaşlarımızın özellikle zirai faaliyetlerinde dikkatli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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