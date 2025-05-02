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Eceabat'ta Nisan Ayında Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi

Eceabat'ta Nisan Ayında Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından Nisan ayında yapılan denetimlerde, 14 bin 651 kişi sorgulandı ve 23 şüpheli yakalandı. Ayrıca, trafik ihlallerine yönelik 234 araca ceza kesildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında, Nisan ayı boyunca geniş çaplı denetim ve güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda toplam 14 bin 651 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan ise 23 şüpheli yakalandı.

Eceabat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Akbaş Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin 651 kişi sorgulandı.23 kişi çeşitli suçlardan yakalandı. 234 araç ve kişiye trafik kurallarına uymamaktan idari para cezası uygulandı. 5 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. 22 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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