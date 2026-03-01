Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan resen soruşturma geçiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı