Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan resen soruşturma geçiriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında yapmış olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

