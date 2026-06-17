Haberler

Ece İrtem'in avukatı: "Annesi, eve giriş anında midesinin ağrıdığını, doktora gitmek istemediğini beyan etti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, müvekkilinin ölümünden önceki görüntülerine ilişkin yapılan yorumlara yanıt verdi. İrtem'in mide ağrısı ve halsizlik nedeniyle eve döndüğünü, doktora gitmek istemediğini belirtti.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, müvekkilinin hayatını kaybetmesinden önceki görüntüler hakkında yapılan yorumlara ilişkin, "Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek, hemen yatmak istediğini beyan etmiştir" dedi.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yazılı bir açıklama yaptı. Müvekkili Ece İrtem'in 15 Haziran Pazartesi günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğunu ve bilgi kirliliğini engellemek için açıklamanın yapılmasında yarar gördüklerini belirten Gökkoyun, "Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak, mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayaya çarpan kadın 'Gözüme sinek kaçtı, görmedim' diyerek gözyaşı döktü

Kaza sonrası gözyaşları içinde anlattı: Gözüme sinek kaçtı
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti

Havuz kenarında rahatsızlandı! Dakikalar sonra hayatını kaybetti
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı