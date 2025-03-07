Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi
Sarıyer Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in cenazesi, talihsiz bir olay sonucu ailesine teslim edildi. Gürel, 4 gün süren arama çalışmalarının ardından ormanda bulunmuş ve Maslak'ta bir özel hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç mimar hayatını kaybetti. Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 5,5 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
SARIYER Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından ormanda bulunmuştu. İlk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan Gürel gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetmişti. Ece Güner'in cenazesi saat 07.00 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaklaşık 5,5 saatlik otopsinin ardından Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi.
Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda bulunmuştu. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan Gürel gece saat 03.00'te hayatını kaybetti. Ece Gürel'in cenazesi sabah saat 07.00 sıralarında hastaneden Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaklaşık 5,5 saat süren otopsinin ardından Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi.
İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ece Gürel (36) için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip Güneşli Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Gürel'in cenazesinin kılınan namazın ardından İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.