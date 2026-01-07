Haberler

Eber Gölü'nde yangın

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nün kuruyan kısmında çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da uzun bir süredir kuruma tehlikesinin devam ettiği Eber Gölü'nde sazlık alanda yangın çıktı.

Yangın, gölün Bolvadin ilçe sınırları kısmında kalan bölgede çıktı. Gölün kuruyan bölümlerindeki sazlık alanda çıkan yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yangına karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
