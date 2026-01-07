Eber Gölü'nde yangın

Afyonkarahisar'da uzun bir süredir kuruma tehlikesinin devam ettiği Eber Gölü'nde sazlık alanda yangın çıktı.

Yangın, gölün Bolvadin ilçe sınırları kısmında kalan bölgede çıktı. Gölün kuruyan bölümlerindeki sazlık alanda çıkan yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yangına karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR