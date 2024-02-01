E-5 Karayolu'nda Tehlikeli Trafik Kavgası

E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde otomobiliyle giden bir kişi, kovaladığı sürücünün önünü kesti. Yolun ortasında aracında inen sürücü, diğerine saldırmaya çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, tehditler savuran adam oradan ayrıldı.

E-5 Karayolu Kağıthane Çağlayan mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre iki sürücü birbirine makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ancak sürücülerin biri, diğer sürücüyü kovalamaya başladı.

Yolun ortasında önünü kesip üstüne yürüdü

Trafik yavaşladığı esnada sürücünün önünü kesen maganda, yolun ortasında araçtan indi. Ardından sürücüye doğruyu yürüyen adam, ona saldırmaya çalıştı ancak sürücü araçtan inmedi. Bunun üzerine sürücüye tehditler savuran adam aracına binerek ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. - İSTANBUL