Hem suçlu hem güçlü! Teşhircilik yapan korsan taksici kadın yolcuyu araçtan attı

İstanbul'da uygulamadan çağırdığı korsan taksiye binen kadın, teşhircilik yapan sürücüyle yaşadığı tartışma sonucu araçtan atıldı. Ezilme tehlikesi yaşayan kadının o anları kameralara yansıdı.

ARACA BİNEN KADINLA SOHBET ETMEK İSTEDİ

Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran 35 yaşındaki Aslıhan A., bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.

ARALARINDA ARBEDE ÇIKTI

ARAÇTAN ATILAN KADIN AZ KALSIN EZİLİYORDU

Daha sonra sinirlenen sürücü, kadına ağır küfürler ederek hakaret etti. Araç yavaşladığı esnada ise inmek isteyen kadın sürücü tarafından kapısı aşılarak dışarıya atıldı. Akan trafiğin ortasında yaşanan bu olayda kadın, ezilme tehlikesi geçirdi.

SÜRÜCÜ ŞİKAYET ÜZERİNE TESPİT EDİLDİ

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

SÜRÜCÜYE 32 BİN, YOLCUYA 2 BİN LİRA CEZA