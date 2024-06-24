Hem suçlu hem güçlü! Teşhircilik yapan korsan taksici kadın yolcuyu araçtan attı
İstanbul'da korsan taksiye binen bir kadın, teşhircilik yapan sürücüyle tartıştı. Çıkan arbede sırasında kadın, sürücü tarafından aracın kapısı açılarak akan trafiğin ortasında dışarı atıldı. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken "Korsan taksicilik" suçundan 32 bin lira ceza kesildi. Kadın ise korsan taksi kullandığı için 2 bin lira ceza yedi.
İstanbul'da uygulamadan çağırdığı korsan taksiye binen kadın, teşhircilik yapan sürücüyle yaşadığı tartışma sonucu araçtan atıldı. Ezilme tehlikesi yaşayan kadının o anları kameralara yansıdı.
ARACA BİNEN KADINLA SOHBET ETMEK İSTEDİ
Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran 35 yaşındaki Aslıhan A., bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.
ARALARINDA ARBEDE ÇIKTIBir süre sonra Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı.
ARAÇTAN ATILAN KADIN AZ KALSIN EZİLİYORDU
Daha sonra sinirlenen sürücü, kadına ağır küfürler ederek hakaret etti. Araç yavaşladığı esnada ise inmek isteyen kadın sürücü tarafından kapısı aşılarak dışarıya atıldı. Akan trafiğin ortasında yaşanan bu olayda kadın, ezilme tehlikesi geçirdi.