E-5 Karayolu'nda araç ve motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

E-5 Karayolu'nda bir araç ve motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sularında Bakırköy E-5 Yenibosna mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, E-5 Edirne istikametinde ilerleyen motosiklete bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor ve sürücüsü yere savrulurken, otomobil sürücüsü ise kaçtı. kaza sonucu motosiklet sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralananları tedavi edilmesi için hastane kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu yoğun trafik kuyruğu oluşurken ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL