Osmaniye'de şiddetli yağmur ulaşımı vurdu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bastıran yağış nedeniyle Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi ile Bostanlar köyü arasındaki yol sular altında kaldı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur sonrası bölgede su seviyesi yükselirken, söz konusu güzergahta ulaşım durma noktasına geldi. Yolu kullanan sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolda biriken suyun tahliyesi ve ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı. - OSMANİYE

