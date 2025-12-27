Osmaniye'de park halindeki otomobilde yangın

Haberler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Gökçayır köyünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan bir otomobilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki diğer araçlara ve konutlara sıçramadan söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

