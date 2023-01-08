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Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan ve polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın zırhlı araç ve beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Kontrol noktasında mülteci taşıyan araca ateş açıldı" şeklinde gerçekleri yansıtmayan iddialar nedeniyle açıklama yapılması ihtiyacı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "7 Ocak 2023 tarihinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir araç "Dur" ihtarına uymayarak Özalp ilçe istikametinden şehir merkezine doğru kaçma girişiminde bulunmuştur. Görevlilerimizin ihtarlarına rağmen durmayan araç Özalp uygulama noktasına geldiğinde ters istikamete girerek önce zırhlı araca sonra beton bariyerlere çarparak kaza yapmıştır. Olay esnasında kesinlikle silah kullanılmamıştır. Kaza yapan araç içerisinde 51 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiş, 2 düzensiz göçmen trafik kazası neticesinde hayatını kaybetmiş, 6 düzensiz göçmen ise yaralanmıştır. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmış, aralarında araç sürücüsünün de olduğu 3 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Özalp Van 3. Sayfa Haberler

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