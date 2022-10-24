Yer: Muğla Marmaris! Satın alınan bin 400 liralık bisküvinin izini süren ekipler gittikleri adreste şoke oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis tarafından göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmalarda günübirlik kiraya verilen villadan 28 düzensiz göçmen çıkarıldı. Olayla ilgili olarak, Bodrum'daki ahtapot operasyonunda yargılanıp adli kontrol ile serbest bırakılan organizatörlerin de içinde olduğu 2 kişi ise gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göç ve yasadışı ikamete ve istihdama yönelik yaptıkları uygulamalarda ilçe girişleri, oteller, işyerleri kontrollerine devam ederken günü birlik kiraya verilen ev denetimlerini sıklaştırdı. İlçede kayıt dışı konaklamalar ve düzensiz göç faaliyetleri ile mücadele eden asayiş ekipleri yaptıkları saha çalışmalarında Armutalan Mahallesi'nde bir marketten iki kişinin bin 400 liralık bisküvi alındığını tespit etti.

ADRES TESPİTİ YAPILDI, OPERASYON BAŞLADI

Alışveriş yapan kişileri takibe alan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri adres tespiti yaptıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı izni ile operasyon başlattı. Armutalan Mahallesi'nde bir marketten koliler ile çikolata, bisküvi, kraker gibi gıda maddeleri alan iki kişinin takibi sonucu tripleks villa tespit edildi. Villaya operasyon düzenleyen ekipler evde 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri villanın Bodrum'da M.S isimli bir denizcilik firması adına, kaptanları S.T.Ö ve D.Ö adına tutulduğu öğrenildi. S.T.Ö ve D.Ö Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SABIKALARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Daha önce göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkaları bulunan ve geçtiğimiz hafta Bodrum'da yapılan Ahtapot operasyonunda da hakim karşısına çıkarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları bilgisi edinilen S.T.Ö ve D.Ö.'nün emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.