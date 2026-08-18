Milas Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde hareket halinde olan 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bottan çıkarılarak işlemler için karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında lastik bot ile hareket halinde olan lastik bot içinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı