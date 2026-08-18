Haberler

Milas Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Milas Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde hareket halinde olan 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bottan çıkarılarak işlemler için karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında lastik bot ile hareket halinde olan lastik bot içinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor
Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor
Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

17 yıllık hasret 180 dakika uzaklıkta
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...