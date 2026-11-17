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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, kaymakamlık kursunu tamamlayarak görev yerlerine atanan Fahrettin Fazlı Ata, Furkan Dinçer ve Muhammed Öztürk'ü makamında kabul ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Mehmet Makas, 111. dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayarak görev yerlerine atanan kaymakamlarla bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleşen kabulde Fahrettin Fazlı Ata, Furkan Dinçer ve Muhammed Öztürk yer aldı. Kaymakamlık mesleğinin önemine dikkat çeken Vali Makas, görevin vatandaşların hayatına doğrudan dokunan önemli bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı. Devletin merhametini ve kudretini birlikte temsil eden kaymakamlık görevinin taşıdığı sorumluluğa değinen Makas, genç meslektaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı