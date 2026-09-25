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Düzce Konuralp'te 4 katlı binadaki yangın 2 odada etkili oldu, söndürüldü

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Düzce Konuralp'te 4 katlı binadaki yangın 2 odada etkili oldu, söndürüldü
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Düzce Konuralp'te 521. Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde bulunanlar komşular tarafından dışarı çıkarılırken yangın iki odada etkili oldu; maddi hasar oluştu ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Düzce'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Konuralp bölgesi 521. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Evde bulunan kişiler komşular tarafından dışarı çıkarılırken, yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler 2 odada etkili olan alevleri söndürerek kontrol altına aldı. angının maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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