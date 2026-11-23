DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi İstanbul istikametinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, bir otobüs yolcusunun üzerinde gizlenmiş halde 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olay, 23 Kasım 2026 tarihinde Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti kapsamında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan sorgulama ve kontrol işlemleri sırasında bir yolcunun üzerinde gizlenmiş halde 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye ilişkin Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, gençleri ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı