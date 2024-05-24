Üye Girişi
Haberler

Düzce'deki öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Düzce Valiliği soruşturma başlattı.

Düzce'deki öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

DÜZCE - Düzce'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna hayatını kaybetmesiyle ilgili Düzce Valiliği soruşturma başlattı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Işık ilkokulu 2. Sınıf Öğrencimiz Eftelya Kaymak, 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci tenefüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği sırada, yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaşmış, hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri aranmış, bu sırada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrası ile öğrencimize ilk ve acil müdahale yapılmıştır.

Kısa süre içerisinde okula ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerine öğrencimiz teslim edilmiş olup, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdehalelere rağmen öğrencimiz kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan olayla ilgili Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Valiliği Düzce 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title