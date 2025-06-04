Düzce'de Zirai İlaç Bayilerine Denetim ve Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce'de Zirai İlaç Bayilerine Denetim ve Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai ilaç bayilerini denetleyerek ruhsat, satış ve saklama şartlarını kontrol ediyor. Bu denetimler sayesinde üreticilerin ve tüketicilerin korunması hedefleniyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai ilaç bayilerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Düzce'de 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında yapılan bu denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda il merkezi ve tüm ilçelerde titizlikle yürütülüyor. Yapılan denetimlerde bayilerin ruhsat uygunlukları, satış kayıtları, saklama şartları ve ürün etiket bilgileri incelenirken; üreticiye doğrudan temas eden satış noktalarında doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapılması da sağlanıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hem üreticilerin hem de tüketicilerin korunması adına zirai ilaç bayilerinin belirlenen kurallara uygun hareket etmeleri ve üreticilere doğru bilgi aktarımı yapmaları konusunda uyarılarda bulunurken; vatandaşların şüpheli durumlarda il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları çağrısında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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