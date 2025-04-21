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Düzce'de Yangın Çıkaran Şahıs Yakalandı

Düzce'de Yangın Çıkaran Şahıs Yakalandı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen yangını çıkarttığı şüphelenilen S.M. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından arazide yakalandı. Şahsın daha önceki suçları da göz önünde bulunduruldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen yangını çıkarttığından şüphelenilen şahıs jandarma ekipleri tarafından arazide çalılık alan içerisinde yakalandı.

Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey Köyü'nde 14 Nisan 2025 günü saat 05: 30 sıralarında kullanılmaz hale gelen depoda yangın meydana geldi. Yapılan araştırmada yangını S.M. isimli şahsın çıkardığı tespit edildi. Şahsın yakalanması maksadıyla; Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarmanın dedektifleri olan JASAT birimlerince oluşturulan ekibin araştırmaları sonucunda, şüpheli Kaynaşlı ilçesi Meşelik Mevkiinde bulunan arazide çalılık alan içerisinde yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Şahsın; 2 kez basit yaralama, 2 kez kadına karşı tehdit, şantaj, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tedbir kararına aykırı hareket etme ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, suçlarından şüpheli hakkında 9 ayrı adli işlem yapıldığı ve 7 Şubat 2025 günü Kaynaşlı'da bıçakla tehdit ve yaralama suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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