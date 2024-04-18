Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 2 kiralık araç çarpıştı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Kuzey Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan bir şirketten kiralandığı öğrenilen ve D.A. idaresindeki 34 GHR 583 plakalı Skoda marka otomobil Bahçeşehir istikametine seyir halinde iken aynı istikamette yine İstanbul'dan kiralanan M.Y. idaresindeki 35 HUY 078 plakalı otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza sebebi ile yol kısa süreli tek şeritten verildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - DÜZCE