Devrilen vinçten düşen 1 işçi hayatını kaybetti

Düzce'de bir fabrika inşaatında çatı panel montajı sırasında devrilen vinçten düşen işçi Ferhat G., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de çatı panel montajı sırasında devrilen vinçten düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın çatı panel montajı yapan Ferhat G., vinç yardımı ile inşaat çatısına çıkmaya çalışırken, vincin devrilmesi sonucunda 30 metreden aşağı düştü. Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

