Düzce'de valizde 2 bin 50 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda valiz içerisinde 2 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 3 suç kaydı bulunan Adli Süreçteki Çocuk B.Ö. (17) isimli şahsın valizi ve üzerinde gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında adli arama yapıldı. Yapılan adli aramada 2 bin 50 adet sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi. İşlemlerin ardından sev edildiği adli makamlarca sevk edilen B.Ö. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı